Caira, ex proc. Totti: “Adoro Spalletti, nel profondo si mangia l’anima, nonostante l’apparente tranquillità…”

Stefano Caira, ex procuratore di Totti alla Roma, e agente FIFA, ha parlato oggi ai microfoni di “1 football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Roma e Napoli sono nelle zone alte della classifica: che gara sarà domenica? “Mi aspetto una bella partita, complicata per i giallorossi, meno per gli azzurri, soprattutto per il loro gioco espresso. È anche vero che la Roma tira fuori una grinta particolare in queste situazioni difficili. Ad oggi gli esiti di alcune partite sono anomali. Gli azzurri giocano con una serenità tale da portare a casa sempre il risultato voluto. Adoro Spalletti, nel profondo si mangia l’anima, nonostante l’apparente tranquillità…”.

Punto di contatto tra Mourinho e Spalletti? “Caratterialmente fanno della comunicazione uno dei pilastri del loro operato in modo differente. Sono ossessivi e maniacali del gioco delle rispettive squadre. Hanno comunque dei tratti differenti. La Roma si sta aggrappando attualmente al carattere del portoghese e mette in campo le sue motivazioni. José è un trascinatore. Luciano, invece, tende a convincere con il lavoro in campo: bisogna sottolineare che ha schierato Totti centravanti… Inoltre, ha esperienza per quanto concerne le soste, è l’unico allenatore a conoscere le dinamiche di questo periodo. È un dettaglio che potrebbe fare la differenza alla lunga”.