Berthold, ex Roma: “Maradona era un grande amico, è stato il miglior calciatore della storia”

Thomas Berthold, ex calciatore della Roma, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club”, sulle frequenze di 1 Station Radio.

Aneddoto su Maradona nel periodo alla Roma? “Ho avuto tanti incontri con Diego in Serie A e con le nazionali. Era un grande amico, è stato il miglior calciatore della storie del calcio. La notizia della sua morte è stata negativa, un dolore per tutti. Dopo il derby con la Lazio, con il Napoli era un impegno davvero incandescente… Durante la trasferta in Campania, sentivo sempre il clacson dei motorini nella notte. In quegli anni il Maradona e l’Olimpico erano uno spettacolo, come quel calcio giocato”.

Il Napoli sta regalando spettacolo in Europa: cosa ti aspetti da questo club? “In Italia è la squadra del momento. Gioca per far divertire ed esaltare i tifosi segnando tanto. La mentalità azzurra è all’inglese, regala spettacolo come i club della Premier”.

Forse Spalletti ha offerto al Napoli più di ciò che si aspettava, rispetto al collega Mourinho? “È un piacere vedere giocare il Napoli sia in Italia sia in Europa. Il sistema calcistico di Mourinho non mi piace tanto, perché non regala spettacolo”.

Quale sarà l’assenza più pesante per Spalletti tra Anguissa e Rrahmani? “Gli infortuni capitano a tutte le squadre nel calcio. I risultati non sono legati solo a due calciatori, Spalletti saprà sopperire alle assenze e potrà contare su tante alternative valide”.