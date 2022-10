BBC Sport: “Osimhen è sulla lista di Potter: il Chelsea vuole lui o David”

Il nome di Victor Osimhen è sulla lista del Chelsea di Graham Potter. Questo quanto riportato da BBC Sport nelle scorse ore, con i Blues che stanno pensando già alla prossima estate di mercato quando vorranno rinforzare l’attacco che ha deluso nelle ultime due annate tra gli acquisti di Werner e Lukaku, ormai fuori dai radar inglesi. Chelsea lascerebbe Lukaku in Italia all’Inter il prossimo anno e vorrà rinforzare il reparto allenato da Potter: i nomi sulla lista sono quelli di Osimhen o di Jonathan David, canadese classe 2000 che due anni fa aveva preso proprio il posto del nigeriano – oggi allenato da Spalletti – sostituendolo al Lille in Ligue 1. I primi approcci per l’estate sono già attesi per la sosta della stagione a causa del Mondiale.

Fonte: ilmattino.it