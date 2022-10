5 campionati europei: la miglior ala Under 21 è Kvara!

Gli Under 21, i migliori dei cinque grandi campionati europei. Ci sono due “ragazzi” di Serie A nell’ elenco di Comparisonator, che ha premiato, tra gli altri, Khvicha Kvarataskhelia e Charles De Ketelaere. I risultati dopo l’analisi di diversi parametri per un’ età compresa fra i 17 e i 21 anni, con almeno 100 minuti giocati in stagione. Le posizioni interessate sono cinque: difensore, centrocampista, ala, centrocampista offensivo e attaccante. I parametri presi in esame, infine, sono quelli giudicati rilevanti per il rispettivo ruolo. Così, il georgiano del Napoli “vince” come miglior ala Under-21 mentre il belga del Milan, magari a sorpresa, è eletto miglior trequartista Under 21 in questa prima parte di stagione.

Miglior difensore Under 21: Malo Gusto – 2003, Lione

Miglior centrocampista Under 21: Jude Bellingham – 2003, Borussia Dortmund

Miglior ala Under 21: Khvicha Kvaratskhelia – 2001, Napoli

Miglior centrocampista offensivo. Charles de Ketelaere – 2001, Milan

Miglior attaccante: Georginio Rutter – 2002, Hoffenheim