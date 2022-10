Zielinski il veterano che vuole portare il Napoli verso un’altra vittoria

294 presenze totali e 44 reti, i numeri di Zielinski da quando veste la maglia del Napoli. Un inizio di stagione scoppiettante per il polacco che ha spesso determinato il risultato con gol e assist, sfornando prestazioni di altissimo livello e che vuole ripetersi anche contro la Roma. A lui è idealmente affidata la pesante eredità della “vecchia guardia“, Insigne, Mertens, Koulibaly e Ghoulam, e sembra che non gli pesi la cosa. Da agosto ha vissuto notti magiche e indimenticabili come quella della doppietta al Liverpool in casa o contro l’Ajax, dove Zielinski ha predicato calcio in mezzo al deserto olandese. Contro la Roma ci si aspetta un’altra prova importante per spingere il Napoli all’undicesima vittoria consecutiva.

Fonte: Il Mattino