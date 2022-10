ROMA-NAPOLI Trasferta vietata ai napoletani. La Roma già multata per cori

Trasferta vietata ai residenti in Campania. I tifosi del Napoli non potranno accompagnare la squadra all’Olimpico per la grande sfida di domenica. Dopo la segnalazione del Viminale, il prefetto Matteo Piantedosi ha disposto l’ordinanza che ovviamente la Roma ha recepito. Per i tifosi del Napoli che risiedono in altre regioni l’acquisto dei biglietti (il settore ospiti costa 50 euro) è invece subordinato alla tessera del tifoso. Non ci sarà dunque il tutto esaurito all’Olimpico. Peraltro la Roma è stata multata di 5.000 euro dal giudice sportivo per i cori di discriminazione territoriale contro Napoli partiti dal settore dei tifosi giallorossi al termine di Sampdoria-Roma.

Fonte: CdS