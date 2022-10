Paradiso: “Kvara mi sembra vecchio stampo, uno stile Garrincha”

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuto l’ex calciatore Angelo Paradiso.

“Tifo per il Napoli, anche se sono cresciuto con la Lazio. Sta giocando divinamente, è una grande squadra fatta di grandi talenti. Punto molto sul Napoli. Kvaratskhelia è un giocatore fantastico, dribbla chiunque e sembra uno vecchio stampo stile Garrincha. È diverso da tutti, ha un gioco veramente fantastico. Spalletti ha puntato su un discorso di gruppo e di gioco, è famoso per questo. La Roma, invece, ha puntato sui nomi che non sempre possono andare bene. Il campionato italiano sta cambiando, si vedono squadre che giocano un calcio internazionale, e quindi alcuni giocatori faranno fatica. A Dubai, in vista del Mondiale, è già tutto sold out per quanto riguarda casa e prenotazioni. La stanno vivendo con una passione incredibile, anche perché il Mondiale è il Mondiale. L’anno scorso ho chiuso una storia con questa ragazza, poi da parte sua e dell’attuale fidanzato è nata una guerra giuridica e mediatica contro di me senza motivo. Ho sempre fatto del bene, ho cresciuto ragazzi e non c’entro niente con questo mondo. È facile rovinare la vita in pochi minuti, ma ho fiducia nella giustizia e nelle istituzioni. Avrei tante cose da dire, ma rispetto l’indagine e sono tranquillo.”