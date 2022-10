Orsi, ex calc.: “Roma-Napoli? Si tratta di uno scontro diretto”

Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Pensieri sulla prossima gara di Serie A tra Roma e Napoli? “Si tratta di uno scontro diretto. Se dovessero vincere, entrambe darebbero uno scossone determinante alla stagione. Tatticamente sarà una grande partita per il gioco espresso dai due club. Le ripartenze dei giallorossi potrebbero essere pericolose per la difesa azzurra”.

Mourinho tenterà di sfruttare i punti deboli dei partenopei? Ti aspetti eventualmente una risposta da Spalletti? “Mou impronterà molto la gara sul tentativo di limitare le ripartenze devatsanti di Kvara. Le partite si giocano molto nella parte iniziale, gli episodi poi tendono a cambiare il loro andamento”.

Osimhen o Raspadori? “La Roma ha tre difensori molto fisici, sembrerebbe una sfida più adeguata alle caratteristiche di Jack, bravo a smarcarsi dagli avversari. Ma anche Osimhen potrebbe essere adatto alla gara per la sua fisicità. Victor è il titolare di questq squadra, ma Spalletti ha delle alternative in più e sa di poter contare su un giocatore in forma come Raspadori”.

Quale stagione aspetta Meret? “Il Napoli in estate cercava un altro portiere… il problema di questa squadra non è Alex. Gli attaccanti spesso sbagliano davanti alla porta. C’è una lieve prevenzione nei confronti di Meret, tutto dovrebbe passare tranquillamente e bisogna esaltare le sue qualità, decisive in alcune gare di questo avvio di stagione”.

Spalletti si è evoluto, mentre Mourinho è rimasto ancorato al suo credo… “Nonostante ciò, il portoghese è uno dei più vincenti della storia del calcio. Si è evoluto, nel corso del tempo è diventato un grande gestore. Alcuni calciatori si sono lanciati nel fuoco per Mou… predilige una grande motivazione. È diverso rispetto a Spalletti, straordinario tecnico di campo”