Nela avvisa il Napoli: “E’ la miglior squadra italiana al momento, ma occhio alla Roma”

Tra poche settimane sarà in Qatar per commentare i mondiali, ma prima Sebastiano Nela ha voluto dire la sua sulle stagioni di Roma e Napoli, elogiando il club azzurro per le mosse di mercato e decretandola, al momento, la candidata allo scudetto insieme al Milan: “In questo momento è la migliore squadra italiana e una delle più forti in Europa. In campionato può arrivare fino in fondo. Oggi possiamo affermare che si giocherà il titolo con il Milan, anche se le altre big possono ancora rientrare in corsa. Non dimentichiamo che sarà una stagione anomala, con il Mondiale in pieno inverno. Gli scudetti persi più volte nei finali di campionato incidono sull’umore dei napoletani, ma questa potrebbe essere l’annata delle rivincite“. Poi, elogia il centrocampo azzurro, un motore perfetto e loda Spalletti, che prima o poi vincerà lo scudetto, “lo merita“. Tocca alla Roma, squadra che occupa il quarto posto a sole 4 lunghezze dal Napoli e che sta disputando un buon campionato nonostante le assenze per infortunio di Karsdorp e Dybala: “È diventata mourinhiana in senso compiuto: cinica, battagliera, sul pezzo fino all’ultimo secondo“. Peccato solo per l’attacco, che vede Zaniolo a zero gol e Abraham al di sotto delle aspettative. Tuttavia, può vantare una difesa molto solida grazie alle prestazioni di Smalling. Non bisogna sottovalutare la Roma che “può giocarsela. Ha la pelle di Mourinho: non muore mai“. Occhio alle trappole del tecnico portoghese: “A Genova ha messo Camara quasi a uomo su Villar. Potrebbe riproporre la mossa contro Lobotka“. Spalletti è avvisato.

Fonte: Il Mattino