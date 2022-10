Napoli-Lobotka, rinnovo con premio economico in aggiunta

Per Lobotka è cambiato tutto in un anno, da flop dove tutti lo criticavano, fino a chiederne la cessione, ad elemento insostituibile. In tempi non sospetti il connazionale Marek Hamsik, capitano del Napoli del passato ne parlò come di un predestinato. «E’ un grande giocatore». Però all’epoca veniva definito “pacco”, ma anche “barilotto” per via del peso. La svolta è stata mister Luciano Spalletti, che lo voleva ai tempi dell’Inter, dove gli diede le chiavi del centrocampo e da quel momento è diventato insostituibile. Adesso il club azzurro lo vuole blindare dagli assalti dei club esteri. Come riporta il CdS, c’è un accordo verbale per 4 anni con opzione per il quinto e aggiunta economica per un ingaggio da 3 milioni e leggermente più basso l’ultimo anno. Insomma farlo diventare perno centrale della squadra partenopea per i prossimi anni, per la felicità del tecnico di Certaldo e dei tifosi del Napoli. Insomma da flop a giocatore top il passo è breve.

La Redazione