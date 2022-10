Mexes, ex Roma: “Spalletti? Senza di lui non avrei mai fatto la carriera”

L’ex difensore della Roma ai tempi di Spalletti, Philippe Mexes, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, esprimendo solo parole di elogio per il suo ex allenatore, ora tecnico del Napoli. “Mi ha dato tanto, mi ha fatto crescere, penso che senza di lui non avrei mai fatto la carriera che poi sono riuscito a fare, non sarei mai riuscito a fare un certo tipo di percorso come poi invece ho fatto. Lui mi ha fatto migliorare come calciatore, sotto ogni punto di vista”.