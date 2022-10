Lazio – E’ lesione per Immobile, il centravanti rientra nel 2023

Si ferma Ciro Immobile, il centravanti laziale tornerà a disposizione dopo la pausa Mondiale. Gli esami effettuati hanno infatti evidenziato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro. Di seguito il comunicato del club:

“Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”. Immobile non sarà a disposizione nemmeno per la Nazionale per le due gare amichevoli contro Albania e Austria, in programma il prossimo 16 e 20 novembre.