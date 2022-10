Iezzo: “Meret? Un errore può capitare a tutti”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “A Roma nel 2007 è stata la partita più brutta nei miei sei anni di Napoli… Un errore può capitare a tutti, ma bisogna andare avanti tranquilli. Meret non ha bisogno dei miei consigli (ride ndr), ha tutto per sapersi riprendere. Deve solo restare sereno. Contro la Roma, il Napoli deve continuare con questa mentalità. Tutti sanno cosa fare in campo, il gruppo è davvero unito e Spalletti ha fatto un grandissimo lavoro. A preoccupare sarà l’atteggiamento della Roma contro il Napoli, conosciamo tutti Mourinho. Credo che lo Special-One parcheggerà di nuovo il pullman dinanzi la porta, altrimenti sarebbe un suicidio. Il Liverpool e le altre lo hanno dimostrato, quando hanno affrontato a viso aperto il Napoli. Gli azzurri proveranno ad imporre il proprio gioco sin dal primo minuto. Kvaratskhelia e Dybala? Sono entrambi fortissimi, non mi avrebbe fatto piacere incontrare nessuno dei due. Il vero imprescindibile del Napoli? Lobotka, non c’è un sostituto naturale”