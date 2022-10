ESCLUSIVA – N. Schiano (attrice): “Il Napoli? Mi auguro un finale diverso rispetto al passato. Ecco i miei futuri impegni in t.v. e teatro”

Il momento del Napoli è davvero positivo, tra campionato e Champions League. In attesa delle prossime gare, ilnapolionline.com ne ha parlato in un’intervista con l’attrice partenopea Nunzia Schiano. Oltre al calcio, anche i prossimi impegni in t.v. e al teatro.

In occasione del Campus 3S lei è salita sul palco e le hanno chiesto del momento del Napoli. Secondo lei questa stagione potrà regalare una gioia che tutti noi attendiamo? “Premetto che non sono una tifosa sfegatata del Napoli, anzi non sono una grande intenditrice di calcio. Detto ciò, essendo napoletana, mi fa piacere che la squadra azzurra, stia andando bene. In passato la compagine è spesso partita bene, per poi calare nel finale. Mi auguro che questa stagione l’esito possa essere diversa per poter confermarsi in Italia e anche in Champions League”.

I primi mesi del 2023 ci sarà la seconda serie del “Commissario Ricciardi”. Cosa ci può dire in merito? “So che molti dei vostri lettori vorrebbero avere qualche anticipazione in merito, ma ovviamente non posso svelare nulla”.

I due film “Benvenuti al Sud” e “Benvenuti al Nord”, ha colpito come si sdrammatizza sugli stereotipi al Settentrione e al Meridione. Cosa ne pensa? “Il primo film è un rifacimento del film francese “Giù al Nord”. Quello che vale per l’Italia, vale anche per i transalpini. Gli stereotipi sono gli stessi ed è facile ridere, o come hai detto tu, sdrammatizzare”.

Quali sono i suoi impegni futuri tra t.v. e teatro? “A livello immediato a Novembre al Teatro Augusteo dall’11 al 20, assieme a Paolo Caiazzo, un latro dei testimonial del Campus 3S, con lo spettacolo “Separati ma non troppo”. Adesso in sala invece il film “Quasi orfano” di Umberto Carteni e gli attori sono Vittoria Puccini, Riccardo Scamarcio, Antonio Girardi, Bebo Storti, Adriano Pappalardo e Grazia Schiano. Infine questo inverno ci saranno altre novità a livello di fiction, tra cui “Lolita Lobosco” e il film “Filumena Marturano” e penso che verrà trasmesso in inverno, anche se non so dirti con precisione la data”.

