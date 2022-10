Dalla Palma: “Giuntoli ha costruito la squadra perfetta per Spalletti”

, nel corso della trasmissione, è intervenuto il giornalista: “ Spalletti non ha mai vinto contro, tre sconfitte e tre pareggi. Credo che alla vigilia di questo settimo scontro, anche se si gioca ain uno stadio esaurito,arriva con una squadra più forte rispetto alle altre volte. Quello che ha fatto vedere ilè qualcosa di unico, sorprendente e bello.non ha ancora fatto esplodere, che può spaccare le partite. Il, invece, ha un reparto offensivo degno di nota e i numeri ci mostrano che un tecnico così bravo ha vinto meno di quello che poteva. All’è arrivato nel momento sbagliato, allaci è andato vicino e ha inventatoin una posizione inedita. Quello che ha fatto ilsul mercato, nonostante i tanti dubbi per le cessioni, è stato un capolavoro.ha costruito la squadra perfetta per, non capita spesso che si faccia tutto quello che serve all’allenatore. Ilha tre potenziali centravanti con. Laha una situazione economica difficile, non poteva investire, maha puntato al concreto prendendo giocatori subito pronti senza un progetto negli anni. L’può rientrare nella corsa scudetto, anche perché ricordo che ci sono due campionati. Lafa fatica”.