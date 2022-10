Castelli, agronomo serie A: “Il Maradona merita 5 stelle”

Giovanni Castelli è l’agronomo della Lega Calcio. Ultimamente si è parlato molto dei terreni di gioco di Serie A, soprattutto facendo riferimento all’ Olimpico di Roma. Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Castelli ha dichiarato: “Domani sarò a Roma per visionarlo, ma il terreno dell’Olimpico in questo periodo cambia d’abito. Anche a Napoli lo hanno fatto, ma sono stati più rapidi ed hanno evitato problemi. Lo stadio Maradona merita cinque stelle.

Per Roma-Napoli si sta lavorando ed i giardinieri lo continueranno a fare. Purtroppo giocando tre partite a settimana non c’è il tempo per questo cambio d’abito del manto erboso. Ho notizia di un summit fatto a Formello tra squadra e gestori dello stadio per rendere noto problematiche e programmi. Non essendoci nessuna partita infrasettimanale ci sarà di sicuro un miglioramento, ma non credo basterà”.