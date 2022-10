Anguissa, vietato rischiare però sullo sfondo c’è Mou

Il Napoli, dopo due giorni di riposo, ritornerà oggi ad allenarsi al Training Center Konami di Castel Volturno, in vista del match di domenica sera contro la Roma. Spalletti dovrà certamente rinunciare a Rrahmani, ma si augura di poter recuperare Andrè Frank Zambo Anguissa. Per il centrocampista camerunense, come riporta il Corriere dello Sport, due le settimane di stop, quindi in teoria non dovrebbe recuperare per la sfida contro i giallorossi. Tutto dipenderà da come risponderà il ginocchio del giocatore ex Fulham. Anguissa è fermo dalla sfida contro l’Ajax in Champions League, causa un’elongazione del muscolo semitendinoso della coscia destra che gli ha impedito di giocare la partita contro il Bologna. In questi casi l’essere prudenti sarebbe la miglior soluzione, ma frenare la voglia del giocatore camerunense è dura. Del resto il Napoli deve cercare di confermare il primo posto, visto che le dirette concorrenti Milan e Atalanta che non mollano il passo. Ma oggi tutto l’interesse è per Frank e capire come sta in vista della gara contro Mou.

La Redazione