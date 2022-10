Agostini: “Mi aspetto Raspadori contro la Roma. Higuain? Uno dei migliori attaccanti dell’era ADL”

Massimo Agostini, ex attaccante di Napoli e Roma, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Higuain si ritira? Insieme a Cavani è stato uno dei due migliori bomber dell’era De Laurentiis, Mertens è nato come falso nueve e quindi è stato meno attaccante. In ogni caso per gusto personale come tipo di attaccante l’argentino mi piace di più. Careca? Era di un altro calcio, di altri tempi, straordinario. Roma-Napoli molto ostica? Sì, ma credo che tra le due deve stare attenta più la Roma. La squadra di Spalletti è brava quest’anno nel giocare anche negli spazi stretti, sfruttando inserimenti e imbucate. Per i ritmi che sta tenendo, bassi rispetto a quelli del Napoli, la Roma non ha una intensità di gioco elevata e quindi dovrà stare attenta. Gli azzurri per mentalità e per una intensità all’europea è molto temibile: gioca sulla pressione, sulle triangolazioni strette, sulla velocità, ha cambiato anche il modo di stare in campo grazie anche alla linea mediana di rendimento, di qualità e di geometrie. Poi è chiaro che la Roma giocherà alla maniera di Mourinho, si chiuderà molto e ripartirà in contropiede e sarà dura affrontarla. Per tutti questi motivi mi aspetto Raspadori in attacco, anche perché ti aiuta negli scambi stretti e, visto anche lo stato di forma, sarà abile e utile per mandare in porta Zielinski o gli altri compagni che vengono da dietro. Il Napoli ha anche altre ottime frecce nel proprio arco, c’è Osimhen e non dimentichiamo il Cholito Simeone“.