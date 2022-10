A. Tempestilli (Ex Roma) a RM: “Il Napoli è una squadra “spallettiana” “

Antonio Tempestilli, ex dirigente della Roma, è intervenuto in Marte Sport Live su Radio Marte, condotto da Massimo D’Alessandro: “Dopo la vittoria di ieri la Roma è lì e lotterà per il vertice. avendo un organico importante. Peccato manchi un giocatore forte come Dybala, contro il Napoli però potrà dire la sua e giocare per provare a vincere. Spalletti? Sono amico ed estimatore di Luciano,mi sento spesso con il vice Domenichini: a Napoli stanno facendo grandissime cose, il Napoli gioca bene e vince con merito. E’ una squadra molto “spallettiana”, lo è al 100%. Non è un caso che chiunque entri fa bene, vuol dire che il meccanismo è collaudato. Osimhen e Abraham? Sono due ottimi attaccanti, ma entrambi hanno bisogno del supporto della squadra. L’inglese sta attraversando un periodo particolare e difficile. Non gli riesce nulla, ma quando si sblocca darà un grande contributo alla Roma. Osimhen finalizza alla grande perché la squadra costruisce e lo aiuta in questo senso, ma ovviamente c’è anche molto del suo. Inoltre Spalletti ha la capacità di ottimizzare le qualità di calciatori come lui. Zaniolo? Spacca le partite e diventa devastante negli ultimi minuti se subentra. Deve migliorare ancora, perchè si incaponisce troppo nel voler segnare ma è destinato a crescere di partita in partita”.

La Redazione