SKY – Napoli, Lobotka e Di Lorenzo, le ultime sui rinnovi

In casa Napoli da domani ci si prepara per la sfida dell’Olimpico contro la Roma, domenica alle ore 20,45, ma al tempo stesso si pensa ai rinnovi. Come riporta il giornalista di Sky Massimo Ugolini nei prossimi giorni ci sarà l’incontro tra il d.s. Giuntoli e l’agente Mario Giuffredi. Il tema è Giovanni Di Lorenzo che potrebbe rinnovare per un altro anno dal 2026 al 2027. Invece per quanto riguarda Lobotka l’accordo è verbale, rinnovo fino al 2027 con ingaggio da 3 milioni bonus compresi. Il tutto dovrebbe arrivare nel periodo della sosta per i Mondiali in Qatar. Il club azzurro pensa al campo con uno sguardo al futuro.

La Redazione