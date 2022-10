Ordine: “Leao o Kvara…sono impressionato dal georgiano”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Franco Ordine, giornalista: “La squadra da battere per lo Scudetto quest’anno non è più il Milan, ma il Napoli. Giuntoli e De Laurentiis hanno compiuto quella rivoluzione intelligente che i rossoneri avevano intrapreso qualche anno prima. Gli azzurri hanno salutato i grandi vecchi, abbassato il monte ingaggi e preso giovani forti e di talento. Per come gioca e per la leggerezza con cui lo fa, il Napoli ha già tante stelline ed è la squadra da battere. Il distacco tra Milan e Napoli adesso è determinato dallo scontro diretto. In quella gara i rossoneri ebbero anche po’ di sfiga, quando il Napoli non giocò la sua migliore partita… Leao o Kvara? Sono davvero impressionato dal georgiano, è una bella lotta. Non ha solo la corsa e il dribbling, ha tutto. E’ un progetto di fuoriclasse assoluto. Parlando con Ancelotti, da quando c’era lui il Napoli aveva acceso i riflettori sul georgiano. Gli azzurri hanno avuto più fede di tutti nel bruciare la concorrenza. Spalletti miglior allenatore del prossimo anno? Sì, come Pioli sta sfruttando la continuità del lavoro. E’ questa la qualità fondamentale per poter vincere”.