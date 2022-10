Moratti: “Kvarastkhelia? Se fossi all’Inter una telefonata ad ADL la farei…”

Massimo Moratti, ex presidente dell‘Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”:

Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli sta facendo qualcosa di eccezionale con un gioco bellissimo. I tifosi si stanno divertendo tanto, la speranza è che il Napoli continui così. Mondiali? Non so che conseguenze possano avere, ma se il Napoli riesce a mantenere lo stesso entusiasmo diventerà una cosa seria e se lo meriterebbe. Kvaratskhelia? Chiamerei De Laurentiis per comprarlo, ma so che mi direbbe di no (ride ndr.). Sa fare tutto il georgiano, è uno di talento. Mourinho? Si trova in una squadra dove non può chiedere qualsiasi calciatore, la Roma deve stare attenta ai bilanci. Ha saputo adattarsi molto bene alla situazione romana, però come esperienza calcistica credo sia piacevole per lui. Kvaratskhelia come Mazzola? Sandro aveva una leva bassa per calciare, tirava senza aver bisogno di spazio. Li trovo diversi i due, Mazzola è inimitabile. Il georgiano ha uno stile diverso, ma ha tanta volontà. Il Napoli può vincere anche la Champions League se dovesse mantenere questo entusiasmo”.