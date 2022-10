Meret, squadra e ambiente dalla sua parte. Il portiere pronto per la Roma

Domenica dopo la partita, in sala stampa, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, lo ha difeso in conferenza, dopo il gol di Barrow. “Alex Meret è un grandissimo portiere ed ha commesso un errorino dopo due mesi”. Come per dire nulla è successo si va avanti. Bisogna anche aggiungere che oltre alla mancata presa sul tiro dell’esterno del Bologna, c’è stata un’uscita che non ha per fortuna portato al gol degli ospiti. L’aspetto che però può essere confortante per il portiere friulano è il tifo dell’ambiente a suo sostegno e l’appoggio dei compagni, compreso l’abbraccio di Di Lorenzo. L’estremo difensore degli azzurri non vede l’ora di tornare tra i pali, per sfidare la Roma all’Olimpico. Di recente Meret, come riporta il CdS, ha rinnovato fino al 2024 con opzione per il 2025, dopo un’estate che è stato in bilico. Da Kepa, passando per Mignolet, infine Navas, insomma davvero non semplice, come la serata del “Maradona”. Ora ci si augura che l’errorino sia stata una questione passeggera e allora si andrà avanti, ma con un ambiente così compatto il tutto verrà più semplice.

La Redazione