L’attacco è la prima chiave scudetto del Napoli: i dati sulla fase offensiva

La forza offensiva del Napoli è straordinaria perchè sono molteplici le soluzioni per arrivare al gol: 42 le reti messe a segno tra campionato e Champions League e 15 i marcatori diversi del Napoli con Juan Jesus che si è aggiunto alla lista, il quarto difensore a trovare la via della rete dopo Kim (2 gol) e Olivera e Di Lorenzo (1 gol a testa). A segno tutti gli attaccanti con Kvaratskhelia capocannoniere a 7 reti, a 5,e Politano a 4, Lozano a 3. E in gol sono andati quasi tutti i centrocampisti:è a quota 4,a 3, Ndombele e Elmas a una rete. Napoli che è la squadra di A che ha segnato di più, 25 reti in 10 partite.