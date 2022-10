Infortuni – Il terreno di gioco è una delle cause. Parla l’agronomo

Ai microfoni di SerieANews.com, l’agronomo della Serie A, Giovanni Castelli. Le sue analisi dopo l’attacco di Sarri al terreno dell’Olimpico.

SARRI E IL TERRENO DELL’OLIMPICO – “I commenti e le valutazioni sul terreno dell’Olimpico li rimando dopo la visita e l’ispezione che, presumo, farò dopodomani. Devo capire le reali condizioni del campo, al di là di quello che tutti abbiamo percepito dalla televisione”.

IL CALENDARIO ROVINA I TERRENI DI GIOCO? – “Assolutamente sì, l’Olimpico era partito già zoppicando ad inizio campionato. A settembre il problema era stato risolto, ma poi il calendario così fitto di ottobre l’ha riportato in una condizione sicuramente non ottimale. Qualcosa bisognerà fare, ma la ricetta potrò averla dopo la visita di metà settimana. So che comunque Sport & Salute e la Lazio questa mattina si sono incontrate, probabilmente per mettere in atto qualche primo rimedio”.

I TERRENI DI GIOCO ROVINATI AUMENTANO GLI INFORTUNI? – “Che vi sia una correlazione tra stato del campo e performance del gioco o dell’aumento del rischio di infortuni… Non scopriamo nulla di nuovo. Quindi la risposta è sì. Detto questo, ad oggi, non mi sembra che le condizioni dei nostri campi stiano favorendo l’innalzamento dei tanti infortuni in Serie A. Il campo deve essere bello non solo per lo spettacolo visivo, ma anche perché bisogna giocarci bene sopra e non farsi male”.