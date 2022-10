Guai a chi gli tocca il centrocampo, lo slovacco non lo molla

Così viene valutato da Il Mattino il centrocampo del Napoli contro il Bologna

6 NDOMBELE

Costruisce nella catena di destra con Di Lorenzo e Politano, mostrando un livello differente. Molto bello da vedere l’interscambio delle posizioni che non lascia riferimenti. Medel cerca di fare il mastino, ma la differenza di velocità marca la differenza. Nella ripresa si spegne nelle due fasi e non riesce più a incidere.

7,5 LOBOTKA

Mantiene un baricentro altissimo per guidare la pressione: il Bologna non gli tiene una marcatura unica e strettissima, lo slovacco sentitamente ringrazia per dettare i tempi e bypassare Zirkzee che è l’uomo che più degli altri lo segue. Chiude con un solo errore in impostazione. Disarmante la regolarità delle sue prestazioni.

6,5 ZIELINSKI

Ci mette qualche minuto a carburare, poi quando entra in partita inizia a disegnare calcio. Aperture perfette e di prima per i compagni, Aebischer prova a seguirlo ma fa grande fatica a leggere le sue intenzioni. Finisce gran parte del carburante nella ripresa, soprattutto quando si tratta di contribuire alla fase difensiva.