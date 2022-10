Gol, rosa di qualità, entusiasmo: sono le chiavi scudetto

Il Napoli che ha stupito tutti in Europa continua a volare in campionato: imbattibilità, rendimento costante e ricerca della rete trovata poi con facilità. Gli azzurri in totale tra serie A e Champions hanno messo a segno 42 reti in 14 partite. Tante soluzioni diverse per arrivare al gol, uno degli aspetti chiave del Napoli nella corsa scudetto, che si aggiunge alla qualità della rosa. Spalletti ha un’ampia varietà di soluzioni e sta effettuando al meglio le rotazioni, mini turnover e i cambi giusti durante le partite. Osimhen e Lozano sono entrati a inizio ripresa contro il Bologna e sono andati a segno. L’entusiasmo della squadra che gioca divertendosi e fa divertire i tifosi, l’altro elemento molto positivo di questi primi due mesi condotti alla grande del Napoli è rappresentato proprio dal grande coinvolgimento del pubblico (oltre 50mila gli spettatori nelle ultime 2 gare contro Ajax e Bologna): una squadra che ha dimostrato di stare decisamente bene anche sul profilo della condizione atletica.

Fonte: Il Mattino