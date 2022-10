[Foto] SERIE A FEMMINILE – Disponibile il segnaposto A.s. Roma-Como Women

Settimana di match casalinghi per l’A.s. Roma. Le giallorosse scenderanno in campo giovedì a Latina allo stadio “Francioni” contro lo Slavia Praga per la Women Champions. In campionato invece al “Tre Fonane” contro il neo promosso Como Women. Possibile prenotare un segnaposto per la sfida della squadra di Alessandro Spugna, attualmente al secondo posto alla pari contro la Fiorentina.

📍È disponibile il segnaposto per Roma-Como! 💪 Prenota e vieni a sostenerci https://t.co/QhK6K5wGqs#ASRomaFemminile pic.twitter.com/dNGkN0dSPK — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) October 18, 2022

La Redazione