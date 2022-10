E’ Kvaramania e allora ciak, si gira: docufilm sul ventunenne di Tbilisi

Il racconto di un ventunenne ragazzo di Tbilisi che a Napoli ha trovato la porta del paradiso: lui fa impazzire gli avversari e la gente impazzisce per lui. La troupe ha camminato per le strade della città, ha collezionato materiale, ha ascoltato i tifosi e gli esperti, ha catturato i frame della partita con il Bologna allo stadio e poi, beh, parlerà anche con Kvara per il gran finale. Il film, sponsorizzato da Crocobet e prodotto da Gt e Crocobet, tra l ’ altro regional partner del Calcio Napoli per la Georgia, dovrebbe andare in onda a inizio novembre e sarà disponibile sui social.