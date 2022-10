Domenica abbiamo avuto due azzurri normali e un “non umano”

Così il quotidiano Il Mattino giudica l’attacco contro il Bologna

6 POLITANO

Partecipa molto bene alla manovra sulla destra, versante sul quale il Napoli costruisce quasi tutte le sue azioni nella prima frazione. Quando il Napoli alza il ritmo inizia a trovare incroci illeggibili per la difesa del Bologna e spreca un’ottima occasione, con Cambiaso che deve spendere tantissime energie per seguirlo.

6 RASPADORI

Il duello con Lucumì non è semplice: il centrale del Bologna legge bene e lo taglia fuori dalle verticalizzazioni in più di una circostanza. Meglio quando si tratta di farsi trovare da riferimento per i compagni. Va ad un pelo dal vantaggio, servito da Kvaratskhelia quando si trova su Bonifazi e non su Lucumì.

8,5 KVARATSKHELIA

Si accende per un paio dei suoi spunti brucianti in avvio. Thiago Motta gli piazza Posch sulle sue tracce che è un centrale e non un terzino. Una mossa che non funziona: due assist pazzeschi per Raspadori e Politano sprecati. Nella ripresa è il fattore che determina la vittoria. Ogni pallone è una giocata, è meraviglioso da osservare.