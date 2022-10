Cari arbitri, tutelate la classe dei campioni del Napoli

Nella felicissima stagione del Napoli c’è un neo. Ed è il comportamento di taluni arbitri nei confronti dei difensori delle squadre che affrontano gli azzurri. Si assiste, in campionato come in Champions, a un eccesso di tolleranza nei confronti dei marcatori di Kvaratskhelia o Osimhen, che ha ripreso a giocare e a segnare dopo uno stop per l’infortunio muscolare di 35 giorni. In Napoli-Bologna il nigeriano è stato colpito spesso con durezza. Idem Kvara che sfugge a tutti sulla fascia sinistra. A lamentarsi apertamente della direzione del 34enne reggino Cosso sono stati Thiago Motta e alcuni giocatori del Bologna, però non bisogna trascurare le eccessive durezze che subiscono gli azzurri. La classe va preservata anche se l’input che è arrivato agli arbitri è quello di avere un atteggiamento più vicino ai colleghi inglesi, dunque tollerante. Ma ora che a Napoli la Grande Bellezza è tornata deve essere tutelata nell’interesse del campionato e della Champions, che vede gli azzurri con 12 punti e il record di gol assoluto protagonista. F. De Luca (Il Mattino)