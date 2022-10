C. Ferlaino: “Meglio questo Napoli che quello di Diego. Ma Kvara non poteva chiamarsi Esposito?”

L’ex presidente del Napoli dei due scudetti Corrado Ferlaino analizza il momento degli azzurri e parla anche del calciatore georgiano che sta incantando mezza Europa: «La parola (scudetto) non si può pronunciare perché non porta bene. Poi quello che stiamo vedendo è l’aperitivo del campionato, quello vero inizierà a gennaio e come sempre gli scudetti si decidono in primavera». Lo ha detto lo storico ex presidente del Napoli degli scudetti, Corrado Ferlaino, a “La politica nel pallone” su Gr Parlamento, condotta da Emilio Mancuso. Ferlaino ha anche parlato della punta di diamante di questo Napoli, Khvicha Kvaratskhelia: «È un cognome che non riesco a pronunciare, non poteva chiamarsi Esposito? A parte questo, è un giocatore molto bravo, è quello che sta trascinando il Napoli, come Leao trascina il Milan». «Se questo Napoli gioca meglio di quello di Maradona? Sì, è vero. Questa squadra è fortissima, ma troppa felicità è pericolosa. Bisogna stare con i piedi per terra. Lo scudetto a Napoli sarebbe una cosa bellissima».

Fonte: CdS