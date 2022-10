Il Napoli ha battuto il Bologna al Maradona ieri per 3-2, conquistando la decima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, e per Tuttosport, questa era una gara importante che poteva lanciare un messaggio in termini di scudetto. “Se il Napoli riesce a vincere anche queste gare, in rimonta e di sofferenza, allora vuol dire che l’annata è quella giusta anche grazie all’alchimia che si è venuta a creare tra società, squadra e tecnico”.