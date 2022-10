Tavecchio, ex pres. Figc: “Il campionato? Spero che il Napoli prosegua a far bene”

L’ex presidente della Figc, Carlo Tavecchio, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Il campionato? Spero che il Napoli prosegua a far bene perché ho sempre avuto una certa benevolenza con la squadra napoletana. È un campionato dove in questo momento le ex grandi sono in difficoltà. Il Mondiale? Questa fu una scelta a suo tempo molto criticata, ma il problema è che quando si fanno queste scelte i soldi superano ogni ostacolo. Scegliere quel paese significava decidere di giocare d’inverno. Il calcio così com’è impostato ora dal punto di vista industriale ed economico non ha lunga vita. Ci sono delle logiche che non sono comprensibili, allenatori e giocatori che guadagnano 10/15 o 20 milioni di compenso. È uno schiaffo alla miseria.

Le parole di Tare sui debiti di alcune big? La federazione ha un organismo di controllo che se dà il nullaosta, hanno superato gli ostacoli. La Serie A? Noi siamo in competizione con i tedeschi, i francesi e i danesi. In Italia c’è questa situazione di verifica, se gioca un calciatore italiano su cinque anche questo incide. Poi c’è il problema che sul territorio abbiamo più risorse di quei campionati. Il Napoli più forte di un anno fa? È un grande merito per la dirigenza e la società che sono grandi competenti”.