SERIE C FEMMINILE – Chieti-Grifone Gialloverde 7-1, un altro successo in goleada per le abruzzesi

Ieri pomeriggio si è giocata per la serie C girone C la sfida tra il Chieti femminile e il Grifone Gialloverde. Le abruzzesi hanno vinto per 7-1. Doppiette per Giulia Di Camillo e Carnevale, poi autorete De Cesaris, poi una rete a testa di Gissi e Iannetta, mentre per le ospiti il gol della bandiera Vitillo. Le neroverde sono a tre punti dalle capolista Lecce e Res Roma VIII.

CHIETI CALCIO FEMMINILE-GRIFONE GIALLOVERDE 7-1

Chieti Calcio Femminile: Falcocchia, Di Camillo Giada (28′ st De Vincentiis), Martella, Di Camillo Giulia (28′ st Iannetta), Stivaletta, Chiellini, Carnevale, Makulova, Esposito V. (40′ st D’Intino), Vizzarri, Gissi (40′ st Passeri) A disp.: Seravalli, Di Domenico All.: Di Camillo Lello

Grifone Gialloverde: Franco (17′ st Girvasi), Petrazzi, Aversa (9′ st Egidi), De Cesaris, Fava, D’Onofrio (14′ st Giura), Robertson, Paglicci, Conti (22′ st Millocca), Adiutori, Vitillo (29′ st Correale) All. Gagliardi Alessandro A disp.: Lorenzetti, Forgnone, Panichi, Falasconi.

Arbitro: Spina di Barletta

Assistenti: D’Aloisio di Chieti e Ciannarella di Pescara

Marcatrici: 3′ pt e 43′ pt Giulia Di Camillo, 15′ pt Vitillo, 28′ pt e 26′ st Carnevale, 36′ pt De Cesaris (aut.), 11′ st Gissi, 37′ st Iannetta

