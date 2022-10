SERIE A – Lecce-Fiorentina 1-1: la Viola crea ma non affonda il colpo

Partita che vive una lunga fase di studio tra Lecce e Fiorentina con le prime occasioni che arrivano dopo il quarto d’ora con Mandragora da una parte e la grandissima occasione di Ceesay su assist di Banda, ma è Strefezza il più in palla dei salentini, che trova un bello slalom in area, ma poi conclude a lato. Le incomprensioni in difesa rischiano di portare in svantaggio il Lecce, ma per fortuna il gol di Arthur Cabral viene annullato per fuorigioco in precedenza di Bonaventura. Il primo tempo sembra avviarsi verso la sua naturale conclusione, ma Gonzalez si inventa una rouleta pazzesca sulla linea laterale, poi la mette dentro dove, stavolta, Ceesay non sbaglia. Nel secondo tempo pronti via e la Fiorentina pareggia con il colpo di testa di Kouame su assist di Cabral. La partita si anima con la Fiorentina che alza i ritmi e il Lecce che si rifugia in difesa e prova a sfruttare, senza successo, l’arma del contropiede. Gli ultimi minuti il Lecce prova qualche folata offensiva ma non riesce a costruire chiare occasioni da gol e lo stesso vale per la Fiorentina, che trova solo un punto al Via del Mare.

Lecce (4-3-3): Falcone; Pongracic, Baschirotto, Umtiti (89′ Gendrey), Gallo; Gonzalez (89′ Helgason), Blin, Askildsen (69′ Bistrovic); Strefezza (89′ Oudin), Ceesay, Banda (74′ Di Francesco).

A disposizione

Bistrovic, Tuai, Di Francesco, Listkowski, Dermaku, Gendrey, Bleve, Oudin, Delgado, Colombo, Cetin, Helgason, Pezzella, Persson, Brancolini.

Allenatore: Baroni.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor (59′ Milenkovic), Biraghi; Bonaventura, Mandragora (59′ Duncan), Barak; Gonzalez, Jovic (7′ Arthur), Kouame (83′ Ikone).

A disposizione

Arthur, Milenkovic, Saponara, Cerofilini, Zurkowski, Terzic, Duncan, Bianco, Venuti, Ikone.

Allenatore: Italiano

Aribitro: Massimi

Note: Ammoniti: Mandragora, Kouame (F), Strefezza, Umtiti (L), Martinez Quarta (F), Gallo (L). Espulsi: Gallo (L) Recupero: 2′ (pt), 5′ (st)