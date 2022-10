Serie A 10 °giornata :Vittoria di Misura della Roma a Marassi!

Serie A 10 giornata, Sampdoria – Roma :

Inizio gara con le squadre che si studiano. Fallo di mano di Ferrari e dopo intervento var viene assegnato un rigore per la Roma. Dal dischetto Pellegrini manda il pallone nel sette e sblocca il match. I padroni di casa ci provano con Rincon ma il suo tiro è centrale e Rui Patricio con un grande intervento nega il gol. Anche Gabbiadini prova la via del gol ma il pallone esce largo. Nella ripresa Belotti prova subito a firmare il raddoppio con un tiro all’angolino ma Audero fa il suo dovere e la partita rimane sempre sull uno a zero. Sempre il numero uno blucerchiati si supera più tardi sulla conclusione di Zaniolo. Lo stesso giocatore romanista si rende pericoloso poco dopo ma la palla non gira come vorrebbe e va fuori. Gli uomini di Mourinho gestiscono e portano a casa la vittoria.

Tabellino

Sampdoria (4-2-3-1): Audero 6,5; Bereszynski 5,5, Ferrari 5, Colley 5, Augello 5,5 (dal 46’ Murru 5,5); Villar 5,5, Rincon 5,5 (dal 59’ Verre 5,5); Leris 5,5 (dal 46’ Pussetto 5,5), Gabbiadini 5,5 (dal 59’ Quagliarella 6), Djuricic 5,5 (dal 75’ Sabiri 6); Caputo 5. All.: Stankovic 5,5

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 7, Smalling 7, Ibanez 7; Zalewski 6,5 (dall’84’ Karsdorp s.v.), Camara 6,5 (dal 69’ Matic 6), Cristante 6,5, Pellegrini 7, El Shaarawy 5,5 (dal 74’ Spinazzola 6); Belotti 6 (dall’84’ Bove s.v.), Abraham 6,5 (dal 69’ Zaniolo 6,5). All.: Mourinho 6,5

Marcatori: 9’ Pellegrini (R)

Ammoniti: Rincon (S), Verre (S), Pussetto (S), Colley (S); Ibanez (R), Pellegrini (R), Zaniolo (R)

Arbitro: Di Bello