Napoli-Bologna 3-2, gli azzurri stabiliscono un nuovo record

Il Napoli segna e vince, anche ieri contro il Bologna al Maradona per 3-2, aggiudicandosi tre punti e la decima vittoria consecutiva fra campionato e Champions League. Oggi Repubblica commenta la gara sottolineando il numero di volte che gli azzurri di Spalletti hanno tirato in porta, raggiungendo un altro record. “Napoli Bologna 3-2. Alla fine, è stato Spalletti a vincere la partita a scacchi con Thiago Motta, anche grazie all’ennesima brillante prestazione di Kvaratskhelia, che anche ieri ha dato spettacolo. Nonostante la difesa abbia continuato a ballare, sono risultati decisivi i due cambi di Lozano e Osimhen al posto di Politano e Raspadori: la doppia mossa ha funzionato. Alla fine l’ultimo brivido per il Maradona è stata un’uscita a vuoto di Meret. La fuga della capolista continua. Grande contributo di Juan Jesus e Lozano per il risultato finale, ma vanno evidenziati anche i due pali colpiti da Mario Rui e Zielinski e i 30 tiri complessivi nella partita di ieri: record stagionale in Serie A. Dei 30 tiri totali, 11 nello specchio della porta e 3 gol”.