Marolda: “Kvaratskhelia giocatore mondiale, ha ancora margini di miglioramento”

Francesco Marolda, giornalista, è intervenuto a Radio Marte in “MSL-Forza Napoli Sempre” condotto da Gianluca Gifuni: “Il Napoli ha un attacco ben assortito, giovane e che può durare nel tempo, sicuramente uno dei migliori d’Europa. Kvaratskhelia è una scoperta del calcio mondiale, sta facendo cose straordinarie e ha margini di miglioramento nella gestione complessiva della partita. Ora sta imparando anche a guardare di più i compagni e diventa cosi fondamentale negli assist.

Meret ha commesso solo un errore. Il portiere sconta la mancanza di fiducia della scorsa stagione di società, pubblico e anche compagni fino all’estate scorsa.

Meret è sicuramente un buon portiere e bisogna stargli vicino anziché dargli addosso. Credo che sia stupido fare polemiche su Meret in questo momento. Questo Napoli ha delle deficienze strutturali forse in difesa. Il centrocampo dava grossa tranquillità al settore arretrato. L’assenza di Anguissa si è fatta sentire anche in fase difensiva. Ndombelè, Juan Jesus e Di Lorenzo hanno sbagliato sul primo gol. E più di tutti ha sbagliato Kim. Questo è un Napoli votato all’attacco, che gioca molto di più in verticale”.