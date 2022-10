Il Mattino – L’assenza di Rrahmani si sente, soprattutto per Meret

Anche se questo Napoli sembra avere due o più squadre titolari invece di una, ci sono degli elementi che sono imprescindibili, come Amir Rrahmani, fermo per un problema muscolare, e la sua mancanza si sente, soprattutto per Alex Meret, come sottolinea oggi Il Mattino. “Si sente l’assenza davanti a lui di Rrahmani: senza il kosovaro la squadra di Spalletti ha subito due gol contro l’Ajax e due ieri sera anche contro il Bologna. Ma più in generale la porta di Meret è cambiata a ottobre: i gol subiti erano stati sette nelle prime nove partite (0,7 di media) ma sono diventati già 9 in questo mese, dal Torino in poi, nelle ultime cinque uscite tra campionato e Champions (1,4 pp). Numeri che pesano su tutto il reparto e a cui non ha saputo mettere una pezza Meret che ieri sera ha visto la porta del Napoli prendere gol per la sesta volta di fila in stagione”.