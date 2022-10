Il Lozano “ritrovato”: “Abbiamo creato un gruppo fantastico”

«Avevamo un pizzico di paura ma poco alla volta ci siamo sbloccati» ha ammesso candidamente Hirving Lozano. Il messicano è sulla strada giusta, corre, anzi scatta come ai bei tempi, pressa, conclude e segna. «Mi sento molto bene fisicamente, decisamente meglio rispetto a qualche settimana fa, poi partite del genere ti danno una grande carica: personalmente sono felice di aver fatto la mia parte». Ha cambiato lui l’inerzia del match riportando il Napoli avanti, avrebbe potuto fare doppietta ma c’è un’intesa con Osimhen ancora da limare perché i due a volte non si trovano per questione di centimetri. «Con il Bologna è stata dura, è una squadra difficilissima da affrontare, hanno giocato per vincere mettendoci paura ma poi abbiamo fatto tutto correttamente e abbiamo preso altri tre punti preziosi». Il segreto: «Chi è arrivato quest’anno si è inserito con gli stimoli giusti e con un ottimo spirito, abbiamo creato un gruppo fantastico perché al carattere di ognuno si aggiunge la qualità che abbiamo: è importante per far bene e per vincere».

Fonte: Il Mattino