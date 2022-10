Gautieri, all.: “Kvaratskhelia è un giocatore che ti crea la superiorità numerica sempre”

Carmine Gautieri, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Il Napoli? Non era semplice sostituire gente come Insigne, Mertens e Koulibaly. Hanno preso giocatori che stanno facendo la differenza. Kvaratskhelia è un giocatore che ti crea la superiorità numerica sempre. Oggi il Napoli sta facendo la differenza con giocatori come lui. Anche i centrocampisti fanno bene la fase di non possesso. Il Napoli è una squadra perfetta! Io penso che il Napoli con l’era De Laurentiis stia facendo un progetto importante. Al Napoli si investe molto sugli osservatori, questo fa la differenza. È anche quello che dico sempre io. Il Napoli è un ottimo team guidato da un ottimo allenatore. I centrocampisti ti creano spesso la superiorità numerica e quando verticalizzi diventa devastante questa squadra, sta facendo la differenza su questo. Io l’ho detto una settimana fa, finalmente sono tornate le ali. Se andiamo a guardare i gol degli azzurri spesso vengono dalle fasce. La differenza tra il Napoli dello scorso anno e quello di quest’anno? Penso che Kvaratskhelia sia diverso da Insigne. Sono giocatori di qualità, ma Lorenzo preferiva più venire dentro al campo, mentre Kvaratskhelia ti salta all’interno, all’esterno e crossa anche di sinistro. C’è tanto entusiasmo, sono giocatori diversi. Possono essere anche uguali, ma in questo momento i nuovi giocatori del Napoli si stanno mostrano fenomenali. Sono giocatori che conoscono la mentalità dell’allenatore. È stato anche più semplice far inserire i nuovi. Pensavo che il Napoli avesse perso qualcosa senza Koulibaly, Insigne e Mertens. Bisogna fare i complimenti a chi ha scoperto i giocatori presi dal Napoli che stanno facendo la differenza. Spalletti e Mourinho? Sono due allenatori completamente diversi. Spalletti allena molto sul campo, mentre Mourinho è più un gestore. Hanno mentalità diverse, penso che siano due allenatori diversi sul campo”.