G. Quagliariello, pres. Club Parlamentari Napoli: “Bisogna risolvere i problemi degli stadi”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gaetano Quagliariello, Presidente Club Parlamentari Napoli: “La trasferta vietata a Roma? Bisognerebbe risolvere seriamente i problemi degli stadi, non solo banalizzando in maniera semplicistica di annullare e vietare le trasferte. Sono misure insopportabili, speriamo che possa risolversi definitivamente. Per i residente in Campania soltanto, poi, sarà vietata: è qualcosa che non ha alcun senso, visto che saranno presenti tanti tifosi azzurri. La società di De Laurentiis ha spesso esortato i parlamentari ad affrontare in maniera seria le problematiche relative agli stadi. Noi in quanto Club Parlamentare Napoli poniamo con costanza queste tematiche a chi di dovere”.

Fonte: Radio Punto Nuovo