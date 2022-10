G. Piacentini, giornalista: “Miglior squadra del campionato, lo confermano i numeri”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gianluca Piacentini, giornalista: “Il Napoli è la miglior squadra del campionato, è quello che dicono i numeri. E’ l’unica squadra ad essere in vetta sia in campionato che in Champions. Per la Roma sarà il peggior avversario possibile, ma molto dipenderà dal risultato di questa sera a Genova. In caso di vittoria a Marassi, la prospettiva di Roma-Napoli potrebbe cambiare tantissimo: i giallorossi arriverebbero a -4 dagli azzurri. Aspettiamo il risultato di questa sera e poi staremo a vedere che gara sarà quella contro gli azzurri. L’assenza di Dybala? Entriamo nel paradosso: numericamente è il giocatore più determinante della Roma, ma per gioco espresso a volte non c’è stato. Detto questo: se la Roma ha dimostrato di poter assorbire col gioco l’assenza di Dybala, non averlo in partite toste come quella contro il Napoli sarà comunque pesante”.

Fonte: Radio Punto Nuovo