Di Lorenzo capitano vero, è stato il primo ad andare da Meret dopo l’errore

Il Napoli ha battuto il Bologna ieri al Maradona conquistando la decima vittoria consecutiva, ma ha subito due gol uno dei quali è stato anche responsabilità di Meret. Il Mattino racconta un retroscena di affetto e leadership da parte del capitano Giovanni Di Lorenzo. : “In campo è stato Di Lorenzo ad andare subito dal compagno di squadra imbarazzato per l’errore. Un gesto da leader vero, da capitano, per tranquillizzare nell’immediato Meret e guardare avanti poiché la partita era ancora lunga. E in effetti il tempo per ribaltarla di nuovo c’è stato: ci ha pensato un Osimhen rientrato più carico che mai”.