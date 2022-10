Condò: “Kvara, un produttore inesauribile di superiorità numeriche”

Paolo Condò, attraverso le pagine di Repubblica, ha analizzato l’ultima giornata di Serie A, soprattutto per quanto riguarda i protagonisti e la vetta della classifica: “L’impeto col quale Napoli e Atalanta si sono scagliate su Bologna e Sassuolo descrive due squadre che si sentono investite di una missione. Non a caso entrambe hanno segnato subito dopo il rientro in campo: sabato l’Atalanta si è fatta bastare il 2-1 di Lookman per vincere la gara e incrementare il proprio ritmo record, perché 24 punti in 10 partite migliorano di tre lunghezze l’uscita dai blocchi più esplosiva della sua storia (2019, la squadra chiuse terza). Ieri invece il Napoli si è issato a quota 26 con qualche fatica in più… Kvaratskhelia, ormai si può dire con certezza, è molto più forte dell’ultimo Insigne: troppe le conferme, ultima la portentosa prestazione di ieri, per non riconoscere che il georgiano ha scavalcato in tre mesi il ricordo di un enfant du pays molto amato e molto discusso come Lorenzo. Kvara è proprio un’altra cosa, squilibra le forze in campo con un tocco: è un produttore inesauribile di superiorità numeriche, un trequartista in fascia che sforna palle-gol come ne avesse una borsa piena… Il Milan resta la terza forza grazie a una giocata magnifica dei suoi talenti, ma lascia a Verona capitali di energia (e di paura!) lì dove sarebbe dovuta bastare una serata a media intensità. Il problema di Pioli è che, a differenza di Spalletti e anche di Gasperini, non ha ancora ricevuto niente dal mercato”.