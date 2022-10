Cds – I voti dell’attacco azzurro, insufficienza per due e discreto per Osimhen

CdS – Ecco i voti che il Corriere dello Sport da all’attacco per la partita vinta contro il Bologna, in Serie A:

Politano 5,5

Ha verve ma meno spazi rispetto a serate nelle quali non ci sono chiusure, né raddoppi. Stavolta Cambiaso ha la gamba che va.

Raspadori 5,5

Un bel sinistro, fuori di un’unghia, una presenza intelligente ma eccessivamente «bassa» perché possa farla avvertire.

Osimhen 7

Non sai mai quello che gli giri per la testa: una finta, un’altra, converge, no, scarica, poi riattacca. Finisce per compiacersi tanto, anche troppo, ma l’assist del 3-2 è del repertorio. Pure quando è stanco è fuori controllo.