CALCIO FEMMINILE – Sampdoria-Juventus Women 0-4, poker in Liguria per la squadra di Montemurro

Ieri pomeriggio al Centro Sportivo di Bogliasco si è giocata la gara di campionato tra la Sampdoria e la Juventus Women. Le bianconere allenate da coach Montemurro vincono per 0-4. Doppietta di Nilden e una rete a testa per Bonansea e Cantore. A fine gara le parole di coach Montemurro e Barbara Bonansea.

Joe Montemurro (coach Juventus Women): «L’inizio è stato ricco di occasioni da una parte e dell’altra, conoscevamo la Samp e la sua capacità di lanciare Gago, per questo abbiamo cercato di evitare quella giocata anche se siamo state un po’ lunghe e non sempre ci siamo riuscite come avremmo voluto. Nel calcio moderno non segnano solo gli attaccanti, abbiamo bisogno dei gol di tutti, anche centrocampisti e difensori e quindi oggi sono contento. Nilden? Sa ricoprire il ruolo di esterno sia a destra che a sinistra, sa cosa fare e oggi l’abbiamo visto. Ci aspetta una settimana molto intensa, dispiace che avremo poco tempo per recuperare tra Zurigo e Milan, visto che giocheremo di sabato nonostante l’impegno europeo di mercoledì, ma saremo pronte a fare il massimo».

Barbara Bonansea (att. Juventus Women): «Non abbiamo fatto bene nei primi venti minuti, poi ci siamo riprese, abbiamo segnato e nel secondo tempo abbiamo gestito di più la partita, come avremmo dovuto fare dall’inizio. L’importante era vincere e ci siamo riusciti. La mia esultanza? Sono passati quasi due mesi dall’ultima partita da titolare, quindi ero davvero felice di aver trovato il gol. Questo è un periodo in cui siamo chiamate a giocare tanto, ci aspettano partite difficili, dobbiamo essere brave a recuperare e concentrarci su un impegno alla volta. Ora sarà il tempo della Champions».

Campionato Nazionale Serie A Femminile Tim – 6ª giornata- 1 fase

Sampdoria – Juventus 0-4

Campo Sportivo Tre Campanili, via Guglielmo Marconi, Bogliasco

Marcatori: 40’ pt Nilden (J), 44’ pt Bonansea (J), 32’ st Nilden (J), 35’ st Cantore (J)

Sampdoria: Odden, Spinelli, Rincon (25’ st Cuschieri), Seghir (1’st Fallico), De Rita, Regazzoli (18’ st Baldi) Re, Pisani, Tarenzi (Cap, 1’st Cedeno), Gago, Giordano (23’st Oliviero). A disposizione: Tampieri, Conc, Battistini, Pettenuzzo. Allenatore: Antonio Cincotta

Juventus: Peyraud-Magnin, Gama (Cap), Nilden, Cernoia (23’ st Duljan), Rosucci, Girelli (23’ st Cantore), Bonansea (15’ st Bonfantini), Boattin (15’ st Lenzini), Grosso (30’ st Zamanian), Caruso, Salvai. A disposizione: Aprile, Lundorf, Sembrant, Gunnarsdottir. Allenatore: Joseph Montemurro

Arbitro: Adalberto Fiero.

Assistenti: Fabrizio Aniello Ricciardi, Markiyan Voytyuk.

IV Ufficiale: Mattia Maresca