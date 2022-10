Budel: “Osimhen e Raspadori possono giocare insieme, su Ndombele…”

Alessandro Budel, allenatore e commentatore Dazn, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro: “Osimhen e Raspadori insieme? Io dico di sì. Ieri, francamente, non mi aspettavo la staffetta ma credevo che Spalletti li avrebbe lasciati in campo entrambi. A giudicare da come è andata ha avuto ragione lui. Ndombele ieri mi è piaciuto tanto. E’ partito subito bene, con grande voglia, mostrando forza e tecnica. Ha avuto un paio di spunti niente male. E’ un ottimo giocatore e si è confermato un potenziale titolare. Il Napoli a centrocampo ha tante alternative. Spalletti dove si gira, pesca bene. A Roma, per sostituire Anguissa, secondo me Spalletti sceglierà ancora Ndombele.

Lobotka stanco? E’ stato precisissimo anche ieri, ha fatto girare bene la squadra. Faccio fatica a valutare negativamente la sua prestazione col Bologna, anzi. Il Napoli secondo me ieri ha fatto varie partite nella stesse partita: è stato aggressivo all’inizio, ha tenuto molto il possesso palla nel primo tempo. Nel secondo, invece, si è abbassato facendo giocare il Bologna ma poi è ripartito. Gli azzurri hanno offerto una prestazione di consapevolezza, mostrando capacità di adattamento. Hanno vinto una partita molto complicata”.