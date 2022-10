Altro giro, altra corsa: un Napoli dalle infinite soluzioni

Un’altra rimonta. Un’altra vittoria, la decima di fila tra campionato e coppa. Contro il Bologna il Napoli dimostra anche di avere un’infinità di soluzioni utili per ribaltare le partite. Spalletti nell’intervallo lascia nello spogliatoio Raspadori e Politano e inserisce Osimhen e Lozano. Cambia la musica ed anche il risultato. Il dato è evidente: il Napoli ha segnato sette gol con giocatori subentrati in questa serie A, più di qualsiasi altra squadra nei cinque grandi campionati europei in corso. Perché questa è la squadra che vive dei colpi di genio di Kvara, ma anche della solidità di Kim che lì dietro è diventato un punto fermissimo. Gli azzurri si dannano l’anima per uno stop sbagliato o per un passaggio fuori misura, ma l’attimo dopo sono pronti a lottare al fianco del compagno per recuperare il pallone e riportarlo nella metà campo avversaria. Alla festa del gol si iscrive anche Juan Jesus, che diventa il quindicesimo marcatore azzurro in questa stagione. E anche qui siamo davanti a un altro record. Perché in Europa solo il Bayern Monaco ha un ruolino del genere. In questa settimana il Napoli non avrà impegni ogni tre giorni. Si ritorna in campo domenica sera contro la Roma di Mourinho all’Olimpico, sfida che avrà il sapore dell’ennesima prova di maturità.

Il mattino